Борисов объяснил отказ предоставить частоты для 5G нуждами обороны России

Выделение частот под связь 5G в том диапазоне, о котором просят операторы связи, угрожает функционированию специальной спутниковой связи для нужд военных. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Наиболее распространенный в мире диапазон частот под интернет 5G — 3,4–3,8 ГГЦ, однако в России его используют военные. Борисов подтвердил, что передачу этих частот под гражданские нужды он считает нецелесообразным. «Это в чистом виде вопрос экономики и обеспечения обороноспособности. Чтобы принимать такое решение, надо оценить риски и стоимость. Сегодня вся специальная спутниковая связь находится в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Если массово высвобождать его для гражданского применения, придется менять всю спутниковую группировку и диапазоны всех приемопередающих устройств. Кто это все оплатит? Это огромные деньги», — пояснил он.

Борисов напомнил об «альтернативном решении» — выделении под связь 5G альтернативного диапазона. Им может быть коридор, который предлагают военные — 4,4–4,99 ГГЦ. Однако вице-премьер не исключил, что отдельные полосы в диапазоне 3,4–3,8 ГГЦ все же могут быть отданы под гражданскую связь. Это может быть сделано для того, чтобы «не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию», пояснил Борисов. Однако это решение, добавил он, не будет носить массовый характер.

«В целом взят курс на разворачивание сети 5G в более высоких диапазонах, на это мы ориентируем компании связи. Это даст возможность и российской промышленности проявить себя, уйти от зависимости в области приемопередающих устройств, может быть, создать партнерства с ведущими вендорами», — сказал Борисов. Основным поставщиком устройств в этом диапазоне является китайская Huawei, напомнили «Ведомости». «Безусловно, российская промышленность может получить свою долю заказов при развертывании 5G в более высоком диапазоне, в том числе в партнерстве с Huawei», — подтвердил Борисов.