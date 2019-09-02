Борисов объяснил отказ предоставить частоты для 5G нуждами обороны России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,73 -0,06 EUR Бирж. 73,12 -0,23 Brent 60,41 +0,15% USD Нал. 67,00 66,23 EUR Нал. 73,64 72,77 USD ЦБ 66,62 +0,13 EUR ЦБ 73,17 -0,21 EUR/USD 1,0958 -0,0036 BTC/USD Бирж. 9 777,00 +2,70 IMOEX 2 762,24 +0,81% RTSI 1 303,92 +0,82% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 66,62 (+0,13) Quote, 12:41
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 73,17 (-0,21) Quote, 12:41
В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово» Бизнес, 12:48 Мхитарян в «Роме», а где будет Неймар. Онлайн закрытия трансферного окна Спорт, 12:44 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 12:36 Какие знаменитые клады до сих пор не найдены Стиль, 12:32 Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией Политика, 12:23 Роспотребнадзор назвал лучший способ профилактики гриппа Общество, 12:11 Нобелевский лауреат Даниэль Канеман выступит 7 октября в Москве Партнерский материал, 12:06 Краснодарский застройщик AVA Group начал работу в Москве​ Пресс-релиз, 12:04 Борисов объяснил отказ предоставить частоты для 5G нуждами обороны России Технологии и медиа, 12:01 «Крест смерти»: почему стоимость Ethereum может опуститься до $100 Крипто, 12:00 Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы Финансы, 11:57 Главного военного прокурора Украины уволили Политика, 11:51 Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов Общество, 11:50 Четвертый за последние семь лет премьер Грузии подал в отставку Политика, 11:38
Технологии и медиа ,  
0 
Борисов объяснил отказ предоставить частоты для 5G нуждами обороны России

Выделение частот под связь 5G в том диапазоне, о котором просят операторы связи, угрожает функционированию специальной спутниковой связи для нужд военных. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Наиболее распространенный в мире диапазон частот под интернет 5G — 3,4–3,8 ГГЦ, однако в России его используют военные. Борисов подтвердил, что передачу этих частот под гражданские нужды он считает нецелесообразным. «Это в чистом виде вопрос экономики и обеспечения обороноспособности. Чтобы принимать такое решение, надо оценить риски и стоимость. Сегодня вся специальная спутниковая связь находится в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Если массово высвобождать его для гражданского применения, придется менять всю спутниковую группировку и диапазоны всех приемопередающих устройств. Кто это все оплатит? Это огромные деньги», — пояснил он.

Борисов напомнил об «альтернативном решении» — выделении под связь 5G альтернативного диапазона. Им может быть коридор, который предлагают военные — 4,4–4,99 ГГЦ. Однако вице-премьер не исключил, что отдельные полосы в диапазоне 3,4–3,8 ГГЦ все же могут быть отданы под гражданскую связь. Это может быть сделано для того, чтобы «не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию», пояснил Борисов. Однако это решение, добавил он, не будет носить массовый характер.

«В целом взят курс на разворачивание сети 5G в более высоких диапазонах, на это мы ориентируем компании связи. Это даст возможность и российской промышленности проявить себя, уйти от зависимости в области приемопередающих устройств, может быть, создать партнерства с ведущими вендорами», — сказал Борисов. Основным поставщиком устройств в этом диапазоне является китайская Huawei, напомнили «Ведомости». «Безусловно, российская промышленность может получить свою долю заказов при развертывании 5G в более высоком диапазоне, в том числе в партнерстве с Huawei», — подтвердил Борисов.

Технологии и медиа
Reuters узнал о закупке планшетов Huawei с российским софтом

В июне вице-премьер Максим Акимов уже говорил, что власти ищут возможность выделить операторам ресурс 3,4–3,8 ГГц несмотря на возражения силовиков. По его словам, на решение вопроса с частотами есть два года.

Теги: Юрий Борисов, 5G, спутники, военная спутниковая связь
Экономика образования: Как меняется индустрия знаний в эпоху цифровой трансформации Все материалы
Материалы по теме
Операторам снова откажут в выделении лучших для тестирования 5G частот
Технологии и медиа
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Технологии и медиа
Совбез выступил против освобождения частот Минобороны и ФСО для 5G
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter