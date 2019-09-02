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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
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Главного военного прокурора Украины уволили

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом о прокуратуре, положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны от 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора главного военного прокурора Анатолия Матиоса», — говорится в тексте сообщения. Согласно приказу, Матиос также был исключен из списков личного состава Генпрокуратуры страны. Он направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

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В апреле 2019 года в связи с отсутствием Матиоса на публике появились сообщения о его возможном побеге из страны, первым об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Василий Крутчак. Он предположил, что отъезд Матиоса мог быть вызван конфликтом с президентом Петром Порошенко. Позже главный военный прокурор опроверг информацию о своем побеге за границу. Эти сообщения он связал с «пропагандистскими российскими СМИ».

Среди инициатив Матиоса была проверка всего населения Украины на полиграфе, чтобы выявить тех, кто сотрудничает с «оккупационными властями» Донбасса.

Теги: Анатолий Матиос, Украина, военная прокуратура Украины
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