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Политика ,  
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Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны

Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.

«Я не двойник, не тройник и даже не клон «беглеца» Анатолия Матиоса, о чем уже несколько дней подряд говорят все пропагандистские российские СМИ, что военный прокурор отбыл за территорию Украины, убегая», — заявил Матиос, добавив, что он был занят совместной работой с СБУ.

Сообщение о «побеге» Матиоса из страны появились на фоне его отсутствия на публике, поясняет УНИАН. Первым об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак, предположив, что отъезд Матиоса из страны связан с конфликтом с президентом Петром Порошенко.

«УНИАН» не удалось в тот день получить опровержение об отъезде Матоса, однако издание «Страна.ua» сообщало со ссылкой на источники в Главной военной прокуратуре, что он на рабочем месте.

Теги: Украина, Главный военный прокурор, побег, опровержение
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