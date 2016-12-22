Военный прокурор Украины заявил о «своем Пиночете у двери»

«Украинского Пиночета» пока нет в политической жизни страны, но его появлению будет способствовать большое количество оружия на руках у населения, считает военный прокурор

Анатолий Матиос (Фото: Виталий Носач / ИнА «Украинское фото»)

Ситуация, которая сложилась на Украине, может привести к приходу к власти украинского Аугусто Пиночета, такое мнение высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью изданию The Insider. Причинами для этого Матиос назвал, в частности, большое количество неучтенного огнестрельного оружия у населения.

«У нас в государстве за последние четыре года более 40 тысяч производств о незаконном обороте оружия», — рассказал он, добавив, что сомневается, что это оружие осталось у населения со времен Второй Мировой войны.

«Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое «гуляет» по стране. То есть у нас 400 тысяч единиц неучтенного оружия «гуляет» вне закона. Убежден, что это оружие из АТО [в Донбассе]», — заявил Матиос.

«Все, кто ездил в зону АТО, привез оттуда, кроме посттравматического расстройства, еще какой-то трофей, кто патрон, кто гранатомет. Я не шучу. Все это «гуляет» в мирной жизни», — подчеркнул военный прокурор. «Обладатели этого оружия — самая большая партия тех, кто политически не определился, но в ближайшем будущем может создать политическую карту Украины», — добавил он.

Он также высказал опасение, что через некоторые время люди захотят увидеть у власти политические силы с оружием, а получит ее тот, кто первым «подвесит к столбу» узнаваемого политика.

«В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Или ищет стадион. Я убежден», — заявил Матиос.

Генерал-капитан Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте — чилийский государственный и военный деятель. Захватил власть в 1973 году в ходе военного переворота, когда было свергнуто правительство президента Сальвадора Альенде. Пиночет был президентом Чили с 1974 по 1990 годы.