В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово»

В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово»

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный по обвинению в организации преступного сообщества, готов вложить средства в строительство спортзала СИЗО «Лефортово». Об этом «Коммерсанту» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Во время посещения Мельниковым СИЗО Магомедов обратил его внимание на отсутствие спортзала, из-за чего у заключенных обостряются заболевания опорно-двигательной системы. По словам владельца «Суммы», в Лефортово работают два зала, но лишь для сотрудников ФСИН и заключенных, отбывающих сроки при тюрьме в качестве персонала.

Зиявудин Магомедов заявил, что до ареста он открывал в Москве борцовские клубы. Один из проектов реализовать не удалось, а оборудование осталось. Бизнесмен выразил готовность передать оборудование в «Лефортово» и профинансировать строительство зала в следственном изоляторе, которым могли бы пользоваться все заключенные.

Ответственный секретарь добавил, что идею Магомедова вложиться в спортзал готовы поддержать десятки других именитых заключенных.