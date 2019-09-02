В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,74 -0,06 EUR Бирж. 73,14 -0,21 Brent 60,41 +0,15% USD Нал. 67,01 66,24 EUR Нал. 73,64 72,77 USD ЦБ 66,62 +0,13 EUR ЦБ 73,17 -0,21 EUR/USD 1,0959 -0,0034 BTC/USD Бирж. 9 777,00 +2,70 IMOEX 2 760,68 +0,75% RTSI 1 303,22 +0,77% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 66,62 (+0,13) Quote, 12:41
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 73,17 (-0,21) Quote, 12:41
FT узнала о планах «Сибура» договориться с «Газпромом» о поставках сырья Экономика, 13:00 Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа Общество, 12:57 Лабораторию обязали выплатить 10 тыс. руб. за ошибочный ВИЧ-диагноз Общество, 12:49 В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово» Бизнес, 12:48 Мхитарян в «Роме», а где будет Неймар. Онлайн закрытия трансферного окна Спорт, 12:44 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 12:36 Какие знаменитые клады до сих пор не найдены Стиль, 12:32 Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией Политика, 12:23 Роспотребнадзор назвал лучший способ профилактики гриппа Общество, 12:11 Нобелевский лауреат Даниэль Канеман выступит 7 октября в Москве Партнерский материал, 12:06 Краснодарский застройщик AVA Group начал работу в Москве​ Пресс-релиз, 12:04 Борисов объяснил отказ предоставить частоты для 5G нуждами обороны России Технологии и медиа, 12:01 «Крест смерти»: почему стоимость Ethereum может опуститься до $100 Крипто, 12:00 Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы Финансы, 11:57
Дело братьев Магомедовых ,  
0 
В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово»

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный по обвинению в организации преступного сообщества, готов вложить средства в строительство спортзала СИЗО «Лефортово». Об этом «Коммерсанту» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Во время посещения Мельниковым СИЗО Магомедов обратил его внимание на отсутствие спортзала, из-за чего у заключенных обостряются заболевания опорно-двигательной системы. По словам владельца «Суммы», в Лефортово работают два зала, но лишь для сотрудников ФСИН и заключенных, отбывающих сроки при тюрьме в качестве персонала.

Зиявудин Магомедов заявил, что до ареста он открывал в Москве борцовские клубы. Один из проектов реализовать не удалось, а оборудование осталось. Бизнесмен выразил готовность передать оборудование в «Лефортово» и профинансировать строительство зала в следственном изоляторе, которым могли бы пользоваться все заключенные.

Общество
Адвокат сообщила об окончании следственных действий по делу Магомедовых

Ответственный секретарь добавил, что идею Магомедова вложиться в спортзал готовы поддержать десятки других именитых заключенных.

Мельников сообщил, что руководство ФСИН проинформировали об инициативе. Теперь ведомство проведет проверку, по итогам которой будет принято решение.

Владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова арестовали в марте 2018 года. Их обвинили по ч. 1 ст. 210 «Организация преступного сообщества». По данным полиции, в преступное сообщество миллиардеров входили по меньшей мере 16 человек, из них шестеро — в международном розыске.

В конце августа 2019 года стало известно, что владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову ужесточили обвинение — им добавили еще два эпизода мошенничества, а сумма ущерба в деле возросла в четыре раза, до 11 млрд руб.

Теги: «Коммерсант», владелец, «Сумма», «Лефортово»
Экономика образования: Как меняется индустрия знаний в эпоху цифровой трансформации Все материалы
Материалы по теме
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Общество
Адвокат сообщила об окончании следственных действий по делу Магомедовых
Общество
Осужденный за убийство зампреда ЦБ решил дать показания на Магомедовых
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter