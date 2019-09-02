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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Президент Молдавии приехал в Москву для встречи с Козаком и Миллером

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом молдавский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

«Нахожусь с однодневным рабочим визитом в Москве», — написал он.

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В ходе визита Додон встретится с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и другими чиновниками. Глава Молдавии отметил, что в повестку дня встреч входят вопросы развития двусторонних торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере энергетики.

В июле Додон заявлял, что намерен встретиться с руководством России для того, чтобы обсудить предоставление скидки на газ. В противном случае, предупреждал президент, может «пострадать» население Молдавии.

Ранее Молдавию с официальным визитом посетил министр обороны России Сергей Шойгу, принявший участие в церемонии празднования 75-летия освобождения страны от фашистских захватчиков. Позже Додон сообщил, что Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов, хранящихся на складе недалеко от села Колбасна в Приднестровье. По мнению молдавского лидера, эта мера может способствовать снижению напряженности в регионе.

Теги: Игорь Додон, рабочий визит, Молдавия
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