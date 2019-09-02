Президент Молдавии приехал в Москву для встречи с Козаком и Миллером

Президент Молдавии приехал в Москву для встречи с Козаком и Миллером

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом молдавский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

«Нахожусь с однодневным рабочим визитом в Москве», — написал он.

В ходе визита Додон встретится с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и другими чиновниками. Глава Молдавии отметил, что в повестку дня встреч входят вопросы развития двусторонних торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере энергетики.

В июле Додон заявлял, что намерен встретиться с руководством России для того, чтобы обсудить предоставление скидки на газ. В противном случае, предупреждал президент, может «пострадать» население Молдавии.