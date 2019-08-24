Шойгу передал Молдавии боевые знамена и документы времен войны

Министр обороны России Сергей Шойгу, прибывший в Кишинев на празднование 75-летия освобождения страны от фашистских захватчиков, передал молдавскому президенту Игорю Додону недавно рассекреченные подлинные документы времен войны. Об этом сообщает ТАСС.

Своему молдавскому коллеге Павлу Войку министр передал боевые знамена Красной армии. Речь идет о знаменах 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской краснознаменной Ордена Суворова бригады и 507-го армейского истребительно-противотанкового кишиневского краснознаменного Орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка.

«Личный состав этих частей покрыл себя неиссякаемой славой в борьбе с фашистами», — отметил Шойгу. Министр напомнил о необходимости пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии и фальсификации общей истории.

Шойгу также сообщил, что по случаю 75-летия освобождения Молдавии в Москве состоится праздничный салют.