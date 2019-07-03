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Политика ,  
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Додон решил просить у России скидку на газ для Молдавии
Додон считает, что молдавский регулятор перед выборами необоснованно снизил цены на газ для потребителей. Чтобы «население не пострадало» из-за компенсации этого снижения президент намерен договариваться о скидке с Москвой
Игорь Додон (Фото: Dumitru Doru / EPA/ ТАСС)

Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает до середины августа встретиться с руководством России и обсудить предоставление скидки на газ. Об этом он рассказал в эфире телеканала NTV Moldova.

«Нам нужна скидка на газ на четыре-пять месяцев до конца года», — сказал он и отметил, что это необходимо для преодоления рисков. «Я думаю, что мы найдем выход из ситуации, для того чтобы население не пострадало», — сказал он.

Президент отметил, что Национальное агентство по регулированию в энергетике в конце 2018 года, перед парламентскими выборами, снизило тарифы на газ. Додон считает, что данное решение было принято в политических целях и не было обосновано экономически.

Другим путем решения проблем Додон считает смену руководства компании Moldovagaz. «Я надеюсь, что это будут профессионал, который знает специфику», — заявил президент. По его словам, в период двоевластия в начале июня Moldovagaz покупало дорогостоящие автомобили и перечисляло многомиллионные авансы за вещи и материалы, которые не нужны Moldovagaz. «Нужно назначить нормального руководителя, посмотреть все внутренние резервы и разобраться с этими схемами», — сказал глава государства.

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Киев предложил Кишиневу импортировать газ из ЕС без участия «Газпрома»

Кризис власти в Молдавии обострился после того, как Конституционный суд страны в начале июня не признал легитимность правительства, созданного партией социалистов Додона и проевропейским блоком ACUM. Министры из кабинета замглавы Демократической партии Павла Филипа отказались уходить в отставку. Однако позже КС отменил свое решение, а правительство демократов сложило полномочия.

6 июня Додон встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером на Петербургском экономическом форуме и договорился с ним о начале переговоров по условиям контрактов на поставку и транзит газа с 1 января 2020 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Молдавия, Игорь Додон, цены на газ
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