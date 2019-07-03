Додон решил просить у России скидку на газ для Молдавии

Додон считает, что молдавский регулятор перед выборами необоснованно снизил цены на газ для потребителей. Чтобы «население не пострадало» из-за компенсации этого снижения президент намерен договариваться о скидке с Москвой

Игорь Додон (Фото: Dumitru Doru / EPA/ ТАСС)

Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает до середины августа встретиться с руководством России и обсудить предоставление скидки на газ. Об этом он рассказал в эфире телеканала NTV Moldova.

«Нам нужна скидка на газ на четыре-пять месяцев до конца года», — сказал он и отметил, что это необходимо для преодоления рисков. «Я думаю, что мы найдем выход из ситуации, для того чтобы население не пострадало», — сказал он.

Президент отметил, что Национальное агентство по регулированию в энергетике в конце 2018 года, перед парламентскими выборами, снизило тарифы на газ. Додон считает, что данное решение было принято в политических целях и не было обосновано экономически.

Другим путем решения проблем Додон считает смену руководства компании Moldovagaz. «Я надеюсь, что это будут профессионал, который знает специфику», — заявил президент. По его словам, в период двоевластия в начале июня Moldovagaz покупало дорогостоящие автомобили и перечисляло многомиллионные авансы за вещи и материалы, которые не нужны Moldovagaz. «Нужно назначить нормального руководителя, посмотреть все внутренние резервы и разобраться с этими схемами», — сказал глава государства.