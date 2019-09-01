Трамп попросил молиться за жителей Багамских островов из-за урагана

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова. «Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда прежде. Категория 5. Почти 200 миль в час», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что «Дориан» достиг последней пятой категории, в Национальном центре США по слежению за ураганами его назвали катастрофическим. Кроме того, ураган добрался до островов Элбоу-Кей и Абако на Багамах. Скорость ветра достигла 185 миль в час (298 км/ч).

Накануне, 31 августа, Трамп предупредил жителей США, что надвигающийся ураган «Дориан» будет одним из самых серьезных за последние десятилетия. Режим ЧС уже ввели во Флориде, а также в нескольких округах штата Джорджия.