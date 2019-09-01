Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе

Грузинская сторона наращивает военное присутствие на границе с Южной Осетией. Об этом сообщает информационное агентство Южной Осетии «Рес» со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) республики.

По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии. В комитете отмечают, что Грузия идет на обострение отношений в дни, когда в Осетии проходит траур по жертвам теракта в Беслане в 2004 году, передает агентство.

Комитет также сообщил, что утром 1 сентября грузинские военные в районе села Цнелис обстреляли беспилотник южноосетинских пограничников, который проводил следственные действия в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы.

Ранее власти Южной Осетии разместили пограничников в окрестностях села Цнелис. До этого республика заявила, что рядом с селом Грузия возвела военный блокпост.