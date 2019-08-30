МИД России ответил на сооружение Грузией поста на границе с Южной Осетией

МИД России ответил на сооружение Грузией поста на границе с Южной Осетией

МИД России выразил озабоченность из-за эскалации напряженности на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

Как указали в министерстве, провокационные действия были осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы.

«В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов», — говорится в сообщении. В МИДе назвали эти условия суверенным правом Южной Осетии, как и любого другого государства.

МИД призвал стороны к проявлению сдержанности и продолжению конструктивного обсуждения спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.