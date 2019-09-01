Сенатор напомнил Польше об «исторической правде» про конец Второй мировой

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал РБК заявление Польши о незаинтересованности России в сохранении «духа исторической правды». Он призвал не забывать о том, что Советский Союз освободил Польшу от фашистских захватчиков.

«Если они заинтересованы в сохранении духа исторической правды, хотелось бы напомнить уважаемым руководителям польского государства: они отмечают начало Второй мировой войны 1 сентября, а кто эту войну закончил? Или они забыли, как части Красной армии освободили Польшу от фашистов? Историческая правда состоит в том, что Европу от фашизма освободила Красная армия, Советский Союз», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что некоторые страны поддержали Россию и отказались от визита в Польшу. «Я очень рад, что позицию России поддержала Беларусь, которая отказалась участвовать в таком мероприятии, и премьер-министр Армении Пашинян тоже, насколько мне известно, принял решение не посещать Польшу в этот день, как и президент США Дональд Трамп. Они отмечают начало войны, но забыли, что у каждой войны есть не только начало, но и конец. Вот того, кто завершал войну, на этой встрече не будет», — добавил Джабаров.

В Велюни 1 сентября проходят торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Польшу были приглашены представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства». Россию на годовщину не пригласили, объяснив это незаинтересованностью страны в сохранении «духа исторической правды».