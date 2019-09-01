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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Володин заявил об ущербности властей Польши и оскорблении памяти солдат

Попытки Варшавы принизить роль СССР во Второй мировой войне оскорбляют память солдат, боровшихся за освобождение Польши. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отказ Варшавы приглашать Россию на мемориальные торжества по случаю 80-летия начала войны.

«Действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тыс. солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ», — приводятся его слова на сайте нижней палаты.

По его словам, решение Варшавы не приглашать российскую делегацию указывает на «ущербность» польских властей и на попытку политизировать итоги войны.

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Володин назвал Польшу «страной-сателлитом», которая подобными действиями пытается «выслужиться» и понравиться странам, «взявшим ее под свое крыло», несмотря на то, что принимаемые меры представляют собой надругательство над исторической правдой.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил Польше, что именно советские войска освободили ее от фашистских захватчиков.

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В польском городе Велюнь 1 сентября проходят торжественные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Приглашения получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства». Россия, в свою очередь, не была приглашена. Польские власти объяснили это тем, что Москва не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

МИД Польши в феврале 2019 года выступил с инициативой пригласить на годовщину президента России Владимира Путина, однако затем Варшава отказалась от этой идеи. Российский МИД воспринял решение польского руководства «с недоумением».

Теги: Вячеслав Володин, Польша, оскорбление, память, солдаты, Вторая мировая война
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