Володин заявил об ущербности властей Польши и оскорблении памяти солдат

Попытки Варшавы принизить роль СССР во Второй мировой войне оскорбляют память солдат, боровшихся за освобождение Польши. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отказ Варшавы приглашать Россию на мемориальные торжества по случаю 80-летия начала войны.

«Действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тыс. солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ», — приводятся его слова на сайте нижней палаты.

По его словам, решение Варшавы не приглашать российскую делегацию указывает на «ущербность» польских властей и на попытку политизировать итоги войны.

Володин назвал Польшу «страной-сателлитом», которая подобными действиями пытается «выслужиться» и понравиться странам, «взявшим ее под свое крыло», несмотря на то, что принимаемые меры представляют собой надругательство над исторической правдой.