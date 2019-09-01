Рогозин после ЧП с вертолетом предложил вешать на ЛЭП цветные шары

Рогозин после ЧП с вертолетом предложил вешать на ЛЭП цветные шары

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после падения частного вертолета в Клязьминское водохранилище предложил обозначать линии электропередачи над водой цветными шарами-маркерами. Об этом он написал в Twitter.

«Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться», — сказал Рогозин.

По его словам, произошедшее является трагическим случаем, который произошел из-за размещение ЛЭП над водной поверхностью.

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище вечером 31 августа. Сообщалось, что инцидент произошел в районе улицы Набережная в Долгопрудном, а полет вертолета не был санкционирован.