В МЧС заявили о двух погибших при крушении вертолета в Подмосковье

В МЧС заявили о двух погибших при крушении вертолета в Подмосковье

При падении вертолета в реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По словам представителя МЧС, тела погибших подняли со дна реки. Как сообщил замначальника подмосковного главка министерства Сергей Войнов, передает РЕН ТВ, неизвестно, было ли у транспорта разрешение на полеты. Однако он сообщил, что вертолет был зарегистрирован.

Как сообщили в подмосковном главке МЧС, передает «РИА Новости», к 03:21 спасатели вытащили из воды вертолет.

Вертолет упал в реку вечером 31 августа. Сообщалось, что инцидент произошел в районе дома 24 на улице Набережная в Долгопрудном, а полет летательного аппарата не был санкционирован. По данным «РИА Новости», это был частный двухместный вертолет.