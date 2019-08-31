СК завел уголовное дело по факту крушения вертолета в Подмосковье

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного вертолета «Сигма» в подмосковном городе Долгопрудный. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, крушение вертолета произошло из-за нарушений правил безопасности и эксплуатации вертолета. В результате пилот погиб на месте происшествия, пассажира доставили в медучреждение. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств случившегося. «В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области подтвердили, что инцидент произошел в субботу в 19:05. По данным ведомства, вертолет упал в реку Клязьма. На место происшествия выехали спасатели. Очевидцы случившегося запечатлели на видео момент падения вертолета в реку, после чего произошла вспышка проводов на опорах ЛЭП.