Появилось видео падения вертолета в Подмосковье

Очевидцы засняли на видео момент падения вертолета в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудный. Соответствующие кадры опубликованы в паблике «Честный Долгопрудный» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен момент падения вертолета в реку, после чего видна вспышка на опорах ЛЭП.

Как ранее сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, инцидент произошел в субботу в 19:05. На место происшествия выехали спасатели.

Агентство «РИА Новости» утверждает, что речь идет о двухместном вертолете, который упал вблизи дома 24 на Набережной улице.