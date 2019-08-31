Общество , 31 авг, 20:32
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Появилось видео падения вертолета в Подмосковье
Очевидцы засняли на видео момент падения вертолета в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудный. Соответствующие кадры опубликованы в паблике «Честный Долгопрудный» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах запечатлен момент падения вертолета в реку, после чего видна вспышка на опорах ЛЭП.
Как ранее сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, инцидент произошел в субботу в 19:05. На место происшествия выехали спасатели.
Агентство «РИА Новости» утверждает, что речь идет о двухместном вертолете, который упал вблизи дома 24 на Набережной улице.