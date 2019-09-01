Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины

Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться». Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1». Запись программы «100 дней президента» опубликована в YouTube.

Как отметил президент, эта задача уже поставлена перед новым кабмином, министры должны «показать модель». «И если модели не будет, [не произойдет] уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством», — сказал Зеленский.

По его словам, в данном случае вопрос заключается не в стоимости коммунальных услуг для населения, а в том, какой процент эта сумма занимает от их зарплаты или пенсии. Он добавил, что цена коммунальных услуг может остаться прежней, но тогда необходимо увеличить пенсии, субсидии и зарплату.

«Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от той суммы, которую получает человек, [гражданин] платить за коммуналку. Ну просто не может. Умрет человек. Зачем мы работаем, для кого, зачем эти сложные экономические формулы?», — заключил президент Украины.



Глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в июне заявил, что за последние пять лет, когда у власти находилась команда экс-президента Украны Петра Порошенко, в стране многократно увеличились коммунальные платежи (на 740%) и стоимость тепла (на 1225%). Источников этих оценок, а также критериев, по которым определялись данные показатели, Медведчук не назвал.