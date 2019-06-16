Медведчук оценил рост цен на газ при Порошенко на Украине в 1090%

Коммунальные платежи в это же время, по его словам, в среднем увеличились на 740%, а стоимость тепла выросла на 1225%

Виктор Медведчук (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

Глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук оценил увеличение цен на газ на Украине за последние пять лет (с 2014-го по 2019 годы — период, когда у власти в стране находилась команда бывшего президента республики Петра Порошенко) в 1090%. Об этом Медведчук сообщил, выступая в эфире телеканала Newsone. Подобные изменения он связал с политикой предыдущего руководства Украины.

Однако изменились не только цены на газ. Помимо них, по словам Медведчука, в стране также многократно увеличились коммунальные платежи (на 740%) и стоимость тепла (на 1225%). Источников этих оценок, а также уточнений, по каким критериям были определены данные показатели, глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы» не привел.

В последние годы расчет стоимости газа и энергетического угля на Украине производится по формулам «Дюссельдорф-плюс» и «Роттердам-плюс», соответственно. Первая предполагает, что цены газа для потребителей в республике привязаны к котировкам немецкого хаба NCG (находится недалеко от Дюссельдорфа), а также включает в себя доставку на Украину. Причем расчет по этой формуле распространяется на весь газ, даже на тот, который добывается на Украине. Вторая формула — «Роттердам-плюс» — в свою очередь учитывает при расчете цены на электроэнергию стоимость энергетического угля в голландском угольном хабе ARA и доставку на Украину.

Рост тарифов, указал Медведчук, связан именно с этими расчетами, а их в свою очередь некогда одобрили предыдущие украинские власти. «Сегодня это все незаконно», — заверил политик, напомнив, что ценообразование по таким схемам ранее принял парламент, а «предложил и назначил» — президент.

Кроме того, поднимать и «накручивать» тарифы парламент, уверен Медведчук, вынуждала Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики коммунальных услуг Украины. Эта организация, по мнению главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», была создана в 2014 году Порошенко незаконно. В июне этого года Конституционный суд признал ряд положений закона о ней неконституционными, напомнил Медведчук. «А дальше речь уже идет о преступных действиях господина Порошенко и всех членов комиссии», — резюмировал он.