Вода в реке Амур поднялась на 77 см выше критической отметки

Уровень реки Амур у города Комсомольск-на-Амуре поднялся до 7,27 м, что на 77 см превышает «опасный уровень», сообщило ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За прошедшие сутки вода в реке поднялась на 19 см. В сообщении краевого ведомства указано, что неблагоприятным уровнем подъема воды для Комсомольска-на-Амуре считается 450 см, опасным — 650 см. По расчетам ведомства, при неблагоприятном сценарии к 4–9 сентября уровень воды может достичь 760–820 см.

В начале августа власти ввели на территории Хабаровского края режим ЧС из-за угрозы паводка. В регионе подготовили 42 пункта временного размещения, куда могут в случае необходимости распределить жителей домов, расположенных на подтопляемых территориях.

В городах проводится подготовка к возможному паводку. В частности, в Хабаровске закрыли часть городской набережной для посетителей из-за подъема уровня воды. На участке проведут работы по защите от подтопления: ограждения нижней части набережной обошьют пленкой, при необходимости возведут дамбу из мешков с песком. На прошлой неделе водоналивную дамбу уже установили на участке городской набережной до яхт-клуба.