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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Часть набережной в Хабаровске закрыли из-за угрозы паводка на Амуре

Центральную часть городской набережной им. Г.И. Невельского в Хабаровске закрыли для посетителей из-за подъема уровня воды в реке Амур. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

«Запрет на прогулки действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом», — говорится в тексте сообщения. Верхний парк остается открытым для посещения.

С 30 августа на закрытом участке начнутся работы по защите набережной от подтопления. Ограждения нижней части набережной обошьют пленкой, при необходимости возведут дамбу из мешков с песком. На прошлой неделе водоналивную дамбу уже установили на участке городской набережной до яхт-клуба.

Общество
Уровень воды в Амуре на 23 см превысил опасную отметку

По данным краевого управления МЧС, 29 августа уровень воды на реке Амур у Хабаровска достиг отметки 641 см. В ближайшие двое суток ожидается дальнейшее повышение на 5–10 см за счет местного стока. У Комсомольска-на-Амуре уровень воды за сутки поднялся на 10 см, составив 696 см.

В начале августа власти ввели на территории Хабаровского края режим ЧС из-за угрозы паводка. В регионе подготовили 42 пункта временного размещения, куда могут в случае необходимости распределить жителей домов, расположенных на подтопляемых территориях.

Теги: Хабаровск, Амур, паводки, дамба
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