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В Хабаровске из-за паводка начали строить водоналивную дамбу

Представители экстренных служб приступили к установке водоналивной дамбы на набережной в Хабаровске. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

На участке набережной до яхт-клуба насыпь подняли до уровня 7,5 метра, остальную часть будет спасать водоналивная дамба, которую перенаправили в город из Комсомольска.

«Совсем недавно волна на Амуре поднималась до 30 см, именно поэтому было принято решение о дополнительной защите», — заявил зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Как сообщает EastRussia со ссылкой на пресс-службу краевого министерства строительства, на первом этапе водоналивную дамбу установят на участке протяженностью 800 м. Высота конструкции составит 80 см, она позволит защитить набережную от паводка при увеличении уровня воды в Амуре выше 637 см.  

Уровень Амура в Хабаровске во вторник, 20 августа, поднялся до 600 см, достигнув отметки опасного явления. Из-за обильных осадков гидрологи не исключают возможность подъема воды в конце месяца до 650–680 см.  

В начале августа в связи с угрозами паводка власти ввели на территории Хабаровского края режим ЧС. В регионе подготовили 42 пункта временного размещения, куда при необходимости могут распределить жителей домов из подтопляемых территорий.   

Теги: Хабаровск, дамба
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