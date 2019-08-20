В Хабаровске из-за паводка начали строить водоналивную дамбу

Представители экстренных служб приступили к установке водоналивной дамбы на набережной в Хабаровске. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

На участке набережной до яхт-клуба насыпь подняли до уровня 7,5 метра, остальную часть будет спасать водоналивная дамба, которую перенаправили в город из Комсомольска.

«Совсем недавно волна на Амуре поднималась до 30 см, именно поэтому было принято решение о дополнительной защите», — заявил зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Как сообщает EastRussia со ссылкой на пресс-службу краевого министерства строительства, на первом этапе водоналивную дамбу установят на участке протяженностью 800 м. Высота конструкции составит 80 см, она позволит защитить набережную от паводка при увеличении уровня воды в Амуре выше 637 см.

Уровень Амура в Хабаровске во вторник, 20 августа, поднялся до 600 см, достигнув отметки опасного явления. Из-за обильных осадков гидрологи не исключают возможность подъема воды в конце месяца до 650–680 см.