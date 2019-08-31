Лидер лейбористов заявил о последнем шансе остановить Brexit без сделки

Лидер лейбористов заявил о последнем шансе остановить Brexit без сделки

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что следующая неделя — это последний шанс остановить проведение Brexit без сделки, передает The Guardian.

«Это последний шанс, и мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить Brexit без сделки и передачу премьер-министром нашей страны в руки Дональду Трампу и торговой сделке с США», — заявил Корбин.

В воскресенье в городах Великобритании проходят массовые акции протеста против решения премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу парламента. В частности, демонстранты собрались в центре Глазго, куда с рабочим визитом приехал и Корбин.

В среду, 26 августа, премьер-министр Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить текущую сессию парламента до середины октября. Королева одобрила это предложение. По мнению противников Джонсона, он пытается помешать парламентариям участвовать в обсуждении Brexit.