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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Политика ,  
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Лидер лейбористов заявил о последнем шансе остановить Brexit без сделки

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что следующая неделя — это последний шанс остановить проведение Brexit без сделки, передает The Guardian.

«Это последний шанс, и мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить Brexit без сделки и передачу премьер-министром нашей страны в руки Дональду Трампу и торговой сделке с США», — заявил Корбин.

В воскресенье в городах Великобритании проходят массовые акции протеста против решения премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу парламента. В частности, демонстранты собрались в центре Глазго, куда с рабочим визитом приехал и Корбин.

Политика
Отпуск за счет Brexit: зачем Джонсон заморозил работу парламента Британии

В среду, 26 августа, премьер-министр Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить текущую сессию парламента до середины октября. Королева одобрила это предложение. По мнению противников Джонсона, он пытается помешать парламентариям участвовать в обсуждении Brexit.

После выхода парламента с каникул у оппонентов Джонсона останется всего несколько дней. За это время палата общин теоретически может принять юридически обязывающий документ, который запретит кабмину провести Brexit без соглашения, или вынести вотум недоверия Джонсону и создать новое правительство.

31 августа стало известно о том, что Евросоюз готовится предложить Великобритании отсрочить дату Brexit. По словам бывшего премьера Великобритании Гордона Брауна, за это выступает и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги: Brexit, Великобритания, оппозиция
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Бывший премьер Великобритании заявил о планах ЕС вновь отложить Brexit
Политика
Отпуск за счет Brexit: зачем Джонсон заморозил работу парламента Британии
Политика
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