Мэрия оценила в 20 тыс. число участников фестиваля на проспекте Сахарова

В Москве молодежный фестиваль «PRO лето», который начался в 14:00 31 августа на проспекте Академика Сахарова, посетили 20 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

«Площадку последнего летнего фестиваля «PRO лето» на проспекте Академика Сахарова уже посетили 20 тыс. человек», — указано в сообщении.

По информации мэрии, на концертной площадке выступят американский певец Джейсон Деруло, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, «Дискотека Авария» и другие исполнители, а также танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew. Мероприятие продлится до 20:00. Помимо концерта на проспекте проводятся различные мастер-классы.

На прошлой неделе московская мэрия согласовала проведение молодежного фестиваля Российского союза молодежи. Ранее оппозиция на ту же дату направила заявки на проведение акции на проспекте Сахарова, но из-за мероприятий ко Дню знаний в проведении акции ей отказали.

В этот же день, 31 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция против политических репрессий. Ее участники собрались на Чистых прудах и дошли до Пушкинской площади, где полиция начала оцеплять территорию и препятствовать выходу активистов на Тверскую. По данным МВД, в несогласованном митинге приняли участие 750 человек.