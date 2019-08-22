Вместо акции оппозиции в Москве согласовали молодежный фестиваль

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,65 -0,11 EUR Бирж. 72,71 -0,22 Brent 59,89 -1,42% USD Нал. 66,38 64,14 EUR Нал. 73,74 71,70 USD ЦБ 65,62 -0,64 EUR ЦБ 72,83 -0,67 EUR/USD 1,1080 -0,0004 BTC/USD Бирж. 10 181,00 +38,00 IMOEX 2 675,13 +0,04% RTSI 1 282,63 +0,19% DJIA 26 300,73 +0,37% Nasdaq 8 006,10 -0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-4,03%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-4,03%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 65,62 (-0,64) Quote, 12:24
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 72,83 (-0,67) Quote, 12:24
Компания из России обвинила юриста в обмене ее данных на интимное видео Бизнес, 23:04 Вместо акции оппозиции в Москве согласовали молодежный фестиваль Общество, 22:58 Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД Политика, 22:43 ЦСКА забросил пять шайб «Спартаку» на Кубке мэра Москвы по хоккею Спорт, 22:39 Суд отказался продлить Навальному арест на 18 часов Политика, 22:34 В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских Общество, 22:20 СМИ узнали о скором освобождении задержанного Ираном танкера Политика, 22:05 Цифровой мир будущего глазами писателей-фантастов РБК и Selectel, 22:03 Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android Технологии и медиа, 21:56 В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8 Политика, 21:53 На севере Москвы эвакуировали офис «Билайна» после звонка о бомбе Общество, 21:50 «Спартак» на выезде играет с «Брагой» в квалификации Лиги Европы. Онлайн Спорт, 21:45 Япония выразила протест из-за отказа Сеула передавать разведданные о КНДР Политика, 21:24 Самый дорогой футболист «Краснодара» получил тяжелую травму Спорт, 21:12
Общество ,  
0 
Вместо акции оппозиции в Москве согласовали молодежный фестиваль

Власти Москвы согласовали проведение фестиваля «PROлето» Российского союза молодежи на проспекте Академика Сахарова 31 августа. Об этом РБК сообщил председатель организации Павел Красноруцкий. Ранее на эту дату оппозиция подала в мэрию две заявки на проведение митинга, в том числе на проспекте Сахарова.

Красноруцкий отметил, что инициатива проводить фестиваль в этот день на проспекте исходила от участников Российского союза молодежи.

Заявку на проведение фестиваля, по словам Красноруцкого, они подали «на прошлой неделе, в четверг», 15 августа.

Политика
Власти Москвы отказали заявителям протестных митингов на 31 августа

Оппозиция ранее направила заявки на проведение акции на проспекте Сахарова с количеством участников до 100 тыс. человек, а также на проспекте Мира. Во второй заявке группа муниципальных депутатов предложила два варианта шествия: по Тверской улице и от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Власти Москвы 22 августа отказали всем заявителям протестных акций. Шествие на проспекте Мира, как следует из ответа Московского департамента региональной безопасности, «повлечет нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры, создаст помехи движению пешеходов». Митинг на проспекте Сахарова не согласовали, так как на 31 августа там «назначено другое мероприятие», говорится в ответе столичных властей. Шествие на Тверской улице не разрешили из-за «отсутствия места».

Теги: новости РБК, РСМ, Фестиваль, митинг
Материалы по теме
Парк Горького вновь анонсировал фестиваль в день возможной акции протеста
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter