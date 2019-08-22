Вместо акции оппозиции в Москве согласовали молодежный фестиваль

Власти Москвы согласовали проведение фестиваля «PROлето» Российского союза молодежи на проспекте Академика Сахарова 31 августа. Об этом РБК сообщил председатель организации Павел Красноруцкий. Ранее на эту дату оппозиция подала в мэрию две заявки на проведение митинга, в том числе на проспекте Сахарова.

Красноруцкий отметил, что инициатива проводить фестиваль в этот день на проспекте исходила от участников Российского союза молодежи.

Заявку на проведение фестиваля, по словам Красноруцкого, они подали «на прошлой неделе, в четверг», 15 августа.

Оппозиция ранее направила заявки на проведение акции на проспекте Сахарова с количеством участников до 100 тыс. человек, а также на проспекте Мира. Во второй заявке группа муниципальных депутатов предложила два варианта шествия: по Тверской улице и от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.