Мутко поручил создать ливневую канализацию в Тулуне

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, поручил создать проекты ливневой канализации в пострадавших от паводка иркутских городах Нижнеудинске и Тулуне. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

«Необходимо до конца этого года создать проекты ливневой канализации в Нижнеудинске и Тулуне, пройти экспертизу. Потому что мы делаем, а из-за воды все снова размывает», — сказал Мутко. По его словам, рабочая ливневая канализация в Тулуне давно отсутствует, и ее необходимо восстанавливать.

По информации пресс-службы вице-премьера, работы по проектированию ливневых канализаций в подтопленных городах уже внесены в госпрограмму восстановления области, в которой сейчас указано 225 объектов. 15 сентября проект программы рассмотрит кабинет министров.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В результате наводнения, по данным на середину августа, погибли 25 человек, пострадали 45 тыс. человек. Сумма ущерба составила около 30 млрд руб. Тулун — наиболее пострадавший от паводка город, в нем не подлежит восстановлению около 450 домов. Президент Владимир Путин неоднократно критиковал местные власти за неэффективную ликвидацию последствий наводнений.

В начале августа Мутко раскритиковал работу местных властей. По его словам, главы муниципальных образований тормозят решения по выдаче жителям сертификатов на новое жилье.