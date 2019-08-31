В Боливию прилетит российский Ил-76 для тушения лесных пожаров

В Боливию прибудет российский самолет Ил-76 для тушения лесных пожаров в регионе Чикитания. Об этом сообщил боливийский президент Эво Моралес, передает газета El Deber.

Отмечается, что самолет считается вторым по величине пожарным самолетом в мире. Его модифицировали, чтобы он смог перевозить 49 тыс. литров воды.

При этом его размеры меньше, чем у американского самолета, что позволяет Ил-76 тушить пожары в горных районах, а также дает возможность приземляться на грунтовые взлетно-посадочные полосы.

Моралес добавил, что самолет прибудет в Боливию в течение 4-5 дней, передает Bolivia TV. По его словам, Россия предложила не арендовать Ил-76, а только заплатить за эксплуатацию воздушного судна. По данным телеканала, в 2017 году Ил-76 помогал в тушении пожаров в Чили.