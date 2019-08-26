Президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров

Президент Боливии Эво Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить страну и помочь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

«Мы приглашаем президента Франции Эмманюэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству», — написал он своем Twitter.

По его словам, Парижское соглашение предусматривает обязательства развитых стран в области защиты и сохранения окружающей среды. «Члены G7 должны понимать, что пожары в Амазонии — это срочный призыв перейти от беспокойства к действию», — добавил Моралес.

Моралес также сообщил, что Боливия примет международную помощь в тушении пожаров, пишет Еl Universo. Он отметил, что уже связался с президентами Испании, Чили и Парагвая. Свою поддержку также выразили Аргентина и Перу.

По словам министра охраны окружающей среды Боливии Карлоса Ортуньо Яньеса, с 17 августа по 25 августа количество очагов возгорания сократилось с 8 тыс. до 857.