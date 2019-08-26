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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров

Президент Боливии Эво Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить страну и помочь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

«Мы приглашаем президента Франции Эмманюэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству», — написал он своем Twitter.   

По его словам, Парижское соглашение предусматривает обязательства развитых стран в области защиты и сохранения окружающей среды. «Члены G7 должны понимать, что пожары в Амазонии — это срочный призыв перейти от беспокойства к действию», — добавил Моралес.

Моралес также сообщил, что Боливия примет международную помощь в тушении пожаров, пишет Еl Universo. Он отметил, что уже связался с президентами Испании, Чили и Парагвая. Свою поддержку также выразили Аргентина и Перу.   

По словам министра охраны окружающей среды Боливии Карлоса Ортуньо Яньеса, с 17 августа по 25 августа количество очагов возгорания сократилось с 8 тыс. до 857.  

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Трамп предложил президенту Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон предложил мобилизовать членов «Большой семерки», чтобы как можно скорее найти финансирование для восстановления лесов Амазонии. Он также предложил создать более эффективные механизмы по предотвращению лесных пожаров.  

Теги: Боливия, Эмманюэль Макрон, лесные пожары
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