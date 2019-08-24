Макрон предложил три решения по спасению лесов Амазонии от пожаров

Макрон предложил три решения по спасению лесов Амазонии от пожаров

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед саммитом стан «Большой семерки» (G7) предложил три варианта спасения лесов Амазонии от пожаров. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

По его мнению, необходимо мобилизовать членов G7 и другие страны для того, чтобы собрать средства для восстановления лесов «как можно быстрее». Во-вторых, он предложил разработать «гораздо более мощные» механизмы по предотвращению лесных пожаров.

В-третьих, Макрон заявил, что нужно найти форму «хорошего управления». По его словам, для этого необходимо привлекать общественные организации и коренные народы Амазонии. «И надо остановить процесс индустриальной вырубки лесов», — добавил он.

«Экоцид развивается по всей Амазонии, а не только в Бразилии», — отметил Макрон. Президент назвал лесные пожары в регионе «международным кризисом» и добавил, что планирует обсудить эту тему на саммите G7.