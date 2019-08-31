Посол Китая в Киеве обвинил США во вмешательстве в дела Украины

Посол Китая в Киеве обвинил США во вмешательстве в дела Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не должны вмешиваться в отношения между Киевом и Пекином. Об этом сообщает УНИАН.

«США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины занять сторону между Китаем и США», — сказал он.

Так он прокомментировал слова помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона о том, что США заинтересованы в отсутствии успеха на Украине «дипломатии задолженности», которую пропагандирует Китай.

Посол заявил, что КНР никогда не использовал и не будет использовать финансовую помощь в качестве инструмента давления. Он отметил, что Украина является независимым государством, которое имеет право самостоятельно выбирать внешнюю политику.