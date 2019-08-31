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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Посол Китая в Киеве обвинил США во вмешательстве в дела Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не должны вмешиваться в отношения между Киевом и Пекином. Об этом сообщает УНИАН.

«США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины занять сторону между Китаем и США», — сказал он.

Так он прокомментировал слова помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона о том, что США заинтересованы в отсутствии успеха на Украине «дипломатии задолженности», которую пропагандирует Китай.

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Посол заявил, что КНР никогда не использовал и не будет использовать финансовую помощь в качестве инструмента давления. Он отметил, что Украина является независимым государством, которое имеет право самостоятельно выбирать внешнюю политику.

Ду Вэй добавил, что Пекин никогда не высказывался «в безответственном ключе» по поводу украинской внешней и внутренней политики, а также никогда не требовал от Киева выбирать между Китаем и США.

По его словам, обвинения против КНР в воровстве технологий не имеют никаких оснований. «Ложь, обман и воровство — это все не про нас», — сказал он.

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Посольство США раскрыло темы встречи Болтона с главой Совбеза Украины

27 августа во время визита в Киев Болтон обсуждал с секретарем СНБО Александром Данилюком недобросовестное поведение Китая, а также поддержку европейской интеграции Украины.

Ранее в августе газета The Wall Street Journal узнала, что Болтон планирует помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», изготавливающего авиационные двигатели и газотурбинные установки. По его мнению, это может дать КНР важные оборонные технологии.

Теги: Украина, Посол, Китай, Джон Болтон
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