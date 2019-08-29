Болтон оценил поездку на Украину

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон оценил свой визит на Украину. Пост с рассказом о поездке опубликован на его странице в Twitter.

По словам Болтона, встречи с представителями властей страны показывают, что обе стороны нацелены на «безопасность и сохранение суверенитета Украины, а также на то, чтобы страна не стала объектом экономической эксплуатации Китая».

Болтон прибыл в Киев с официальным визитом 27 августа. Там он обсудил с секретарем украинского Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком недобросовестное поведение Китая и поддержку европейской интеграции Украины. Встретился он и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече Зеленский сообщил советнику Трампа, что надеется на включение Соединенных Штатов в «нормандский формат» переговоров по Донбассу.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Болтон собирается помешать планам китайской компании Skyrizon Aircraft купить украинское предприятие «Мотор Сич», которое производит авиационные двигатели. Со слов источников, беспокойство США вызывает то, что такая сделка может дать Китаю важные оборонные технологии.