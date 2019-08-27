Посольство США раскрыло темы встречи Болтона с главой Совбеза Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Киев обсудил с секретарем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком недобросовестное поведение Китая и поддержку европейской интеграции Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США на Украине, опубликованном в Twitter.

«Посол Болтон рассказал, как Соединенные Штаты могут поддержать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая», — говорится в сообщении.

Болтон прибыл в Киев с официальным визитом ранее во вторник, 27 августа.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации сообщала, что Болтон намерен не допустить покупку китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич». Такая сделка может дать Пекину важные оборонные технологии, рассказали собеседники WSJ.