В Стерлитамаке бойцовая собака напала на ребенка

В Башкирии в городе Стерлитамаке полиция начала проверку, после того как бойцовая собака покусала маленькую девочку, сообщила пресс-служба МВД по республике, передает «Башкортостан 24». Личность хозяина собаки установлена.

Инцидент произошел 29 июля. Случайные очевидцы с трудом отогнали питбуля от девочки. Свидетели происшествия в городской группе «Подслушано» «ВКонтакте» утверждали, что собака была без намордника и поводка, рядом находился пьяный хозяин. Ребенка доставили в больницу, у девочки рваные раны.

После того как врачи оценят степень тяжести повреждений, будет принято решение о привлечении хозяина к административной либо уголовной ответственности, добавил представитель пресс-службы.

В феврале на Камчатке собака бойцовой породы напала на беременную женщину. Потерпевшая выгуливала свою небольшую собаку, из-за которой стаффордширский терьер набросился на женщину: она успела взять питомца на руки. По ее словам, животное напало так быстро, что она даже не успела достать ключи от домофона, хотя находилась рядом с подъездом. Она получила рваные раны руки, груди и ягодицы.

30 июля власти утвердили перечень потенциально опасных собак. В список вошли 12 пород, среди которых акбаш, питбульмастиф, северокавказская собака и др.