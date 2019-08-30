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Политика ,  
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Гренландский депутат предложил диалог с США и разрыв связей с Данией

Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг, комментируя предложение президента США Дональда Трампа купить находящийся под контролем Дании остров в Арктике, заявил, что его жители должны как следует обдумать это предложение, чтобы в конечном счете получить полную независимость. Заявление Броберга опубликовано на сайте партии.

«Несмотря на то, что Дания обходит датированный 1953 годом документ ООН об упразднении колоний, это несомненно ставит Гренландию в центр внимания во всем мире. И мы, а не Дания, должны решать, считаем ли мы, что пришло время для независимости в большей или меньшей степени. Теперь Соединенные Штаты официально обеспечили оборону нашей страны», — отметил политик.

По его словам, ранее Гренландия отказалась быть в составе Европейского союза, а теперь пришло время отказаться от «датского государственного сообщества».

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Броберг считает, что следующим шагом должен стать четкий сигнал властям США о том, что власти острова хотели бы установить с ними диалог о будущем сотрудничестве с Вашингтоном. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о военной и экономической поддержке со стороны Штатов.

Кроме того, политик заявил, что США готовы ежегодно поддерживать экономику Гренландии четырьмя миллиардами датских крон (порядка $600 млн). «У нас есть реальная альтернатива датским дотациям» — считает он.

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Броберг также добавил, что в настоящее время Гренландию фактически защищают США, а не Дания, и они смогут продолжить заниматься этим после приобретения островом независимости. «За разрешение содержать [военные] базы в Гренландии они (США) будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон», — сказал депутат, задавшись вопросом, хотят ли жители Гренландии вести диалог с Вашингтоном напрямую или будут дальше разрешать Дании собою управлять.

16 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп вынашивает идею выкупить Гренландию у Дании и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позднее американский лидер назвал такую сделку «стратегически интересной», однако власти Дании и Гренландии, являющейся автономией в составе королевства, отреагировали на идею негативно.

Теги: Гренландия, независимость
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