Гренландский депутат предложил диалог с США и разрыв связей с Данией

Гренландский депутат предложил диалог с США и разрыв связей с Данией

Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг, комментируя предложение президента США Дональда Трампа купить находящийся под контролем Дании остров в Арктике, заявил, что его жители должны как следует обдумать это предложение, чтобы в конечном счете получить полную независимость. Заявление Броберга опубликовано на сайте партии.

«Несмотря на то, что Дания обходит датированный 1953 годом документ ООН об упразднении колоний, это несомненно ставит Гренландию в центр внимания во всем мире. И мы, а не Дания, должны решать, считаем ли мы, что пришло время для независимости в большей или меньшей степени. Теперь Соединенные Штаты официально обеспечили оборону нашей страны», — отметил политик.

По его словам, ранее Гренландия отказалась быть в составе Европейского союза, а теперь пришло время отказаться от «датского государственного сообщества».

Броберг считает, что следующим шагом должен стать четкий сигнал властям США о том, что власти острова хотели бы установить с ними диалог о будущем сотрудничестве с Вашингтоном. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о военной и экономической поддержке со стороны Штатов.