Республиканцы запустили продажи футболок с Гренландией в составе США

Фото: contribute.nrcc.org

Национальный комитет Республиканской партии начал выпускать и продавать футболки, на которых изображены очертания США и Гренландии, окрашенные в цвета американского флага. Оформить заказ можно на официальном сайте партии.

«Поддержи президента Трампа и его усилия помочь Америке расти! Пожертвуй от $25 и больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции», — говорится в описании.

Конкретная стоимость не установлена, купить футболку можно на пожертвования в размере $25, $50, $75, $100, $250, $500 и $1 тыс.

В середине августа появились сообщения о том, что власти США рассматривают идею купить Гренландию. Позже это подтвердил и сам Дональд Трамп. Он объяснял покупку острова стратегическими интересами.