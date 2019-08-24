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США решили открыть генконсульство в Гренландии на фоне спора с Данией
В Вашингтоне заявили о желании расширить связи с гренландским обществом после отказа Копенгагена обсуждать продажу острова
Фото: Keith Virgo / AP

Государственный департамент США направил письмо в комитет Сената по международным отношениям, в котором сообщил о намерении открыть генеральное консульство в административном центре Гренландии, городе Нуук. Это произошло через неделю после дипломатического спора с Данией по поводу предложение Дональда Трампа купить у Копенгагена самый большой в мире остров, сообщает Daily Beast со ссылкой на AP.

В бумаге Госдепартамента говорится о том, что открытие диппредставительства США позволит «укрепить политические, экономические и торговые отношения в Арктике», а также будет способствовать углублению связей с властями Гренландии и местным населением.

Предложение внешнеполитического ведомства США поступило на фоне спора между Соединенными Штатами и Данией. На прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что Трамп обсуждал со своим окружением идею покупки Гренландии у Дании. В Копенгагене, комментируя эту статью, заявили, что не пойдут на подобную сделку, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала саму идею «абсурдной». Трамп в ответ на эти слова отменил запланированную ранее поездку в Данию.

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Как отмечает Washington Post, идея приобретения Гренландии не связана с военными планами США, поскольку у Соединенных Штатах и так есть база на острове. В Вашингтоне заинтересованы в полезных ископаемых, которыми богата Гренландия: запасами цинка, золота, урана. Можно там добывать также празеодим и диспрозий, необходимые в производстве смартфонов, электромобилей и лазеров. Эти вещества США в настоящее время вынуждены покупать у Китая.

При этом датское правительство не располагает достаточными ресурсами, чтобы вести их разработку, указывает Washington Post.

В настоящее время Гренландия хотя и обладает широкой автономией, однако главой этого региона остается королева Дании, которую представляет верховный комиссар. Помимо этого Копенгаген контролирует финансовую систему Гренландии и внешнюю политику острова.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Гренландия, Госдеп США
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