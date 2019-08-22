Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме

Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».

Роспотребнадзор проводит мониторинг ситуации среди украинских военных в населенном пункте Авдеевка Донецкой области, отметили в пресс-службе. Природные очаги инфекции, как сообщили в Роспотребнадзоре, на данной территории не регистрировались. Ведомство взяло ситуацию на особый контроль и отметило, что готово оказать помощь с диагностикой и купированием заболевания, а также в проведении противоэпидемических и профилактических мер.

Накануне Управление народной милиции самопровозглашенной ДНР заявило, что по данным донецкой разведки, 12 военных из 92-й бригады в Авдеевке находятся на карантине. Как пишет «Донбасс Сегодня», речь идет о бригаде Вооруженных сил Украины.

Согласно предварительному диагнозу, говорится в заявлении милиции ДНР, у военных обнаружили чуму. Отмечается, что их заразил сослуживец, который сейчас находится в тяжелом состоянии. Как говорится в заявлении, он получил заболевание от крысы, которую приручил.