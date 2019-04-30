В Эстонии задержали двух россиян за незаконное пересечение границы

В Эстонии задержали двух россиян за незаконное пересечение границы

В Эстонии задержали двух россиян за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщается в Facebook посольства России в Эстонии.

Прокуратура проинформировала посольство о задержании 24 апреля Н.С.Васильева и М.М.Степанова. Они находятся в следственном изоляторе в городе Тарту. За это время россиян дважды посещали сотрудники посольства, жалоб на условия содержания от них не поступало.

Дипломаты связались с родственниками задержанных в Пскове. Отмечается, что посольство принимает меры по оказанию задержанным помощи.

В августе 2018 года правительство Эстонии утвердило проект строительства границы с Россией стоимостью €190 млн. Строительство должно завершиться в 2026 году. Работы начнутся на южном участке, где наблюдается более активная нелегальная миграция, а также случаи контрабанды.

Эстония решила модернизировать границу с Россией в 2015 году. Предполагается строительство забора, патрульных троп, преград для животных, шлагбаумов, пограничных столбов.