СМИ узнали о задержании в Литве двух российских пограничников

СМИ узнали о задержании в Литве двух российских пограничников

Вооруженных пистолетами сотрудников российской погранслужбы задержали на Куршской косе, а на следующий день отпустили

Фото: John Gress / Reuters

В поселке Нида на Куршской косе в Литве задержали двух российских пограничников, которые незаконно пересекли государственную границу. Об этом сообщает телеканал LNK.

По словам заместителя главы Службы охраны госграницы Видаса Мачайтиса, вооруженных пистолетами двоих россиян заметили на территории Литвы 23 августа около 23:00 с помощью систем видеонаблюдения. Обоих задержали в 800 м от контрольно-пропускного пункта в охраняемой приграничной зоне. Они успели углубиться на территорию Литвы на полкилометра.

Пограничники заявили, что нарушили границу случайно, отметил Мачайтис: «Они говорят, что зафиксировали какое-то незаконное пересечение границы <…>. Они отреагировали и зашли на нашу территорию».

По словам замглавы литовской погранслужбы, задержанных передали российской стороне днем 24 августа.

LNK отмечает, что инцидент произошел вскоре после того, как в Ниде завершилась встреча литовских пограничников с российскими коллегами из Калининградской области.