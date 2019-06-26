Посольство США отправило в МИД ноту протеста из-за ситуации вокруг Уилана

Посольство США направило ноту протеста в российский МИД в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО.

«Мы попросили расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту господина Уилана. Благополучие граждан США за рубежом — наш главный приоритет», — сообщила дипмиссия в Twitter.

О задержании Пола Уилана в Москве стало известно в конце 2018 года. Против него завели уголовное дело о шпионаже, а затем арестовали. По словам его брата, в Москву Пол приехал на свадьбу к знакомым. У него есть гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады.

Ранее в июне Уилан обратился с просьбой о помощи к властям этих стран. В частности, он заявил: «Мистер президент [Дональд Трамп], мы не можем сделать Америку великой, если вы не можете защитить своих граждан по всему миру».



В январе правозащитники отметили плохие условия содержания Уилана под стражей. В своем обращении к главам государств подозреваемый сообщил, что сотрудники СИЗО «Лефортово» относятся к нему внимательно и дружелюбно. Свой арест он назвал «абсурдным политическим похищением».