Силуанов увидел основания для снижения ключевой ставки ЦБ

Замедление инфляции ниже прогнозируемых показателей дает Центробанку основания понизить ключевую ставку, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Снижается инфляция, и мы ожидаем более низких темпов инфляции в текущем и следующем годах, чем мы планировали. Соответственно, у ЦБ будут все основания снижать ключевую ставку», — сказал Силуанов. За снижением ключевой ставки последует снижение процентных ставок, добавил глава Минфина.

Следующее заседании Центробанка по денежно-кредитной политике состоится 6 сентября, на нем регулятор также представит свой обновленный макропрогноз.

На июньском заседании ЦБ снизил ставку на 0,25 п.п., до 7,5%. Тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила еще два снижения до конца года.

В конце июля Центробанк понизил ключевую ставку еще на 0,25 п.п., до 7,25%. По итогам 2019 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне ниже 4%, говорил глава ведомства Максим Орешкин, анонсируя новый макропрогноз. Банк России, в свою очередь, говорил о возврате годовой инфляции к 4% в начале 2020 года.