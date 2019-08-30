В центре Москвы ограничат движение из-за фестиваля на проспекте Сахарова

В эти выходные на проспекте Сахарова пройдет фестиваль, организованный Российским союзом молодежи. Из-за этого с вечера пятницы до вечера воскресенья на нескольких улицах будет ограничено движение, сообщила РБК пресс-секретарь Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.

По ее словам, движение будет ограничено с 22:00 пятницы (30 августа) до 22:00 воскресенья (1 сентября) на шести участках.

«Полное перекрытие с 22:00 30 августа до 22:00 1 сентября коснется улицы Маши Порываевой — от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская, проспекта Академика Сахарова — от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой. Кроме того, перекрытие дорожного трафика будет установлено на следующих участках: местного проезда — от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка, местного проезда — от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка и улицы Архитектора Рочегова. Также будут действовать перекрытия на участке Докучаева переулка от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицей Большая Спасская», — сообщила пресс-секретарь ЦОДД.

Заявку на проведение фестиваля «PROлето», как утверждали организаторы, они подали еще 15 августа. О том, что власти Москвы ее согласовали, стало известно 22 августа. Незадолго до этого заявки на проведение массовых акций 31 августа на этой же площадке на проспекте Сахарова подавала оппозиция, однако из-за фестиваля, организованного РСМ, им в проведении мероприятий отказали.