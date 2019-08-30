Дипломаты подтвердили эвакуацию в Россию впавшей в кому в Турции туристки

Генеральное консульство России в Анталье заявило об успешной эвакуации в Москву российской туристки, впавшей в кому на курорте в Турции. Об этом сообщается на странице генконсульства в Facebook.

«Генконсульство России в Анталье сообщает, что 29 августа из Аланьи в Москву была эвакуирована тяжелобольная россиянка, 2000 года рождения, ранее госпитализированная в одно из медицинских учреждений Аланьи в результате несчастного случая в городском аквапарке», — говорится в тексте сообщения. Перед транспортировкой c пострадавшей был проведен телемост, в ходе которого было проанализировано ее состояние и принято решение об эвакуации в Москву. В России девушку доставили в один из медицинских центров для дальнейшего лечения.

22 августа 19-летняя россиянка начала тонуть во время купания в маске в бассейне аквапарка Sealanya Seapark в турецком городе Аланья. Девушку вытащили из воды без сознания, она впала в кому. По данным МК, записи происшедшего были стерты с камер видеонаблюдения. Близкие пострадавшей ищут свидетелей произошедшего.

В конце августа в турецком городе Бодруме 12-летняя россиянка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в трубу для подачи воды. В результате инцидента девочка захлебнулась и впала в кому. Позже она скончалась в больнице.

