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ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

«Данная публикация некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного», — сказали РБК в пресс-службе ЦИК.

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Публикация, о которой идет речь, вышла после интервью журналистов агентства с Памфиловой 29 августа. В ней со ссылкой на председателя ЦИК агентство передало, что глава комиссии считает необходимым упростить сбор и уменьшить количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах. Памфилова заверила, что всегда отстаивала свободу СМИ, свободу митингов и свободную конкуренцию во время выборов.

По мнению главы ЦИК, юрист ФБК Любовь Соболь и ряд других кандидатов манипулировали своими сторонниками, но недовольство участников протестных акций, начавшихся после отказа в регистрации на выборах, было настоящим. «Люди просят большего», — заключила она.

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Мосгоризбирком отказал оппозиционным кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму, обосновывая это нарушениями при сборе подписей. Среди тех, кого не допустили, — Соболь, ее коллега по ФБК Иван Жданов, председатель совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, экс-председатель «Открытой России» Александр Соловьев и многие другие.

После отказа в регистрации в Москве прошли акции протеста как согласованные, так и не согласованные. По итогам несогласованных акций 27 июля и 3 августа под арестом оказались более 100 человек, более 1,6 тыс. (по официальным данным полиции) были задержаны.

Теги: Центризбирком, Элла Памфилова
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