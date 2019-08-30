ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

«Данная публикация некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного», — сказали РБК в пресс-службе ЦИК.

Публикация, о которой идет речь, вышла после интервью журналистов агентства с Памфиловой 29 августа. В ней со ссылкой на председателя ЦИК агентство передало, что глава комиссии считает необходимым упростить сбор и уменьшить количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах. Памфилова заверила, что всегда отстаивала свободу СМИ, свободу митингов и свободную конкуренцию во время выборов.

По мнению главы ЦИК, юрист ФБК Любовь Соболь и ряд других кандидатов манипулировали своими сторонниками, но недовольство участников протестных акций, начавшихся после отказа в регистрации на выборах, было настоящим. «Люди просят большего», — заключила она.