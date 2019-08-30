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Золотов заявил об идее выдать росгвардейцам камеры для работы на митингах
По словам главы Росгвардии, у бойцов ведомства, работающих на массовых акциях, могут появиться видеорегистраторы. Однако этот вопрос нужно изучить с финансовой и правовой сторон
Виктор Золотов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Вопрос оснащения бойцов Росгвардии видеорегистраторами при работе на массовых мероприятиях прорабатывается, рассказал директор ведомства Виктор Золотов в интервью ТАСС.

«Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы: при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями ОМОНа, СОБРа и войскового спецназа», — сообщил он.

Кроме того, камеры смогут использовать сотрудники вневедомственной охраны, реагирующие на сигналы с объектов, а также работники лицензионно-разрешительных подразделений. По словам Золотова, необходимо тщательно проработать финансовые и правовые аспекты таких нововведений.

Также изучается возможность снабдить росгвардейцев нагрудными знаками с личными номерами — соответствующее предложение уже внес в Госдуму сенатор Владимир Лукин.

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Золотов отметил, что парламентарии изучают, соответствует ли данный законопроект другим нормативно-правовым нормам и стандартам безопасности. По его словам, Росгвардия ведет работу над собственным приказом о нагрудных знаках сотрудников. «Работа над этим документом началась несколько месяцев назад при участии как действующих сотрудников и военнослужащих, так и экспертного сообщества», — рассказал Золотов.

В августе Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил главу МВД Владимира Колокольцева проверить информацию о незаконном применении силы к участникам несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В Кремле сочли абсолютно недопустимым «несоразмерное применение силы» со стороны представителей власти, но вместе с тем назвали действия правоохранителей на митингах «абсолютно оправданными».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Росгвардия, видеорегистраторы
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