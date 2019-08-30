Золотов заявил об идее выдать росгвардейцам камеры для работы на митингах

Вопрос оснащения бойцов Росгвардии видеорегистраторами при работе на массовых мероприятиях прорабатывается, рассказал директор ведомства Виктор Золотов в интервью ТАСС.
«Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы: при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями ОМОНа, СОБРа и войскового спецназа», — сообщил он.
Кроме того, камеры смогут использовать сотрудники вневедомственной охраны, реагирующие на сигналы с объектов, а также работники лицензионно-разрешительных подразделений. По словам Золотова, необходимо тщательно проработать финансовые и правовые аспекты таких нововведений.
Также изучается возможность снабдить росгвардейцев нагрудными знаками с личными номерами — соответствующее предложение уже внес в Госдуму сенатор Владимир Лукин.