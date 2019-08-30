Золотов заявил об идее выдать росгвардейцам камеры для работы на митингах

Золотов заявил об идее выдать росгвардейцам камеры для работы на митингах

По словам главы Росгвардии, у бойцов ведомства, работающих на массовых акциях, могут появиться видеорегистраторы. Однако этот вопрос нужно изучить с финансовой и правовой сторон

Виктор Золотов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Вопрос оснащения бойцов Росгвардии видеорегистраторами при работе на массовых мероприятиях прорабатывается, рассказал директор ведомства Виктор Золотов в интервью ТАСС.

«Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы: при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями ОМОНа, СОБРа и войскового спецназа», — сообщил он.

Кроме того, камеры смогут использовать сотрудники вневедомственной охраны, реагирующие на сигналы с объектов, а также работники лицензионно-разрешительных подразделений. По словам Золотова, необходимо тщательно проработать финансовые и правовые аспекты таких нововведений.

Также изучается возможность снабдить росгвардейцев нагрудными знаками с личными номерами — соответствующее предложение уже внес в Госдуму сенатор Владимир Лукин.