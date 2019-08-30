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Выборы в Мосгордуму ,  
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Памфилова выступила за изменение правил выборов в Мосгордуму
По мнению главы ЦИК, нужно упростить сбор и уменьшить количество подписей, необходимых для регистрации на выборах. Но получившим отказ в ходе нынешней кампании это бы не помогло, считает она
Элла Памфилова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что избирательная кампания в ходе выборов в Мосгордуму выявила недостатки в законодательстве, которые следует устранить. Об этом она рассказала в интервью Associated Press.

По ее словам, события в ходе кампании показали, что «система устарела и что общество не простит нас за это». Памфилова добавила, что ЦИК подготовит поправки, снижающие количество подписей, необходимых кандидатам, а также упрощающие порядок их сбора.

«Как гражданин, я действительно хотела разрешить как можно более широкую конкуренцию, чтобы все зарегистрировались», — сказала Памфилова.

При этом, отвечая на вопрос о том, позволили ли бы новые правила зарегистрировать на выборах Любовь Соболь и других получивших отказ кандидатов, Памфилова заявила, что в их документах было слишком много ошибок, и призвала оппозицию соблюдать действующее законодательство.

В частности, по словам Памфиловой, Соболь не заполнила форму с перечислением имущества за границей. Соболь в разговоре с AP пояснила, что оставила бланк пустым, так как у нее нет такого имущества.

По мнению главы ЦИК, Соболь и ряд других кандидатов манипулировали своими сторонниками, но недовольство участников протестных акций, начавшихся после отказа в регистрации на выборах, было настоящим.

«Люди просят большего. Это молодое, безбедное поколение, которое выросло при Путине, и мы должны помнить об этом и понимать, что этому поколению нужно найти свое место здесь, в России. Им нужна социальная мобильность», — сказала Памфилова, пообещав серьезные выводы по итогам избирательной кампании.

Политика
Памфилова пообещала серьезные выводы по итогам избирательной кампании

В середине июля окружные избиркомы отказали ряду независимых кандидатов в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за нарушений при сборе подписей. В частности, не допустили юристов Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Ивана Жданова, председателя совета депутатов муниципального округа Красносельский Илью Яшина, экс-депутатов Госдумы Геннадий и Дмитрия Гудковых, бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева и других. ЦИК и окружные избиркомы объясняли отказ долей недействительных подписей, выявленных графологами. Оппозиция утверждает, что были забракованы подписи реальных людей, а экспертиза велась непрозрачно.

После несогласованных акций протеста было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Москве, были арестованы 13 человек.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Элла Памфилова, Мосгордума
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