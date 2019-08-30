Памфилова выступила за изменение правил выборов в Мосгордуму

По мнению главы ЦИК, нужно упростить сбор и уменьшить количество подписей, необходимых для регистрации на выборах. Но получившим отказ в ходе нынешней кампании это бы не помогло, считает она

Элла Памфилова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что избирательная кампания в ходе выборов в Мосгордуму выявила недостатки в законодательстве, которые следует устранить. Об этом она рассказала в интервью Associated Press.

По ее словам, события в ходе кампании показали, что «система устарела и что общество не простит нас за это». Памфилова добавила, что ЦИК подготовит поправки, снижающие количество подписей, необходимых кандидатам, а также упрощающие порядок их сбора.

«Как гражданин, я действительно хотела разрешить как можно более широкую конкуренцию, чтобы все зарегистрировались», — сказала Памфилова.

При этом, отвечая на вопрос о том, позволили ли бы новые правила зарегистрировать на выборах Любовь Соболь и других получивших отказ кандидатов, Памфилова заявила, что в их документах было слишком много ошибок, и призвала оппозицию соблюдать действующее законодательство.

В частности, по словам Памфиловой, Соболь не заполнила форму с перечислением имущества за границей. Соболь в разговоре с AP пояснила, что оставила бланк пустым, так как у нее нет такого имущества.