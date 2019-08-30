ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн. Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

Условием сделки в госкорпорации назвали вхождение «Азота» в капитал «Аммония» с соблюдением всех прав акционеров предприятия. В пресс-службе ВЭБ.РФ сообщили, что инвестор был отобран в ходе конкурсной процедуры, организованной Газпромбанком.

«Инвестиции, которые были сделаны ВЭБом с международными партнерами, позволили создать современную производственную инфраструктуру полного цикла. Выполнив функцию развития, мы передаем такие активы участникам рынка, которые обладают необходимой компетенцией по дальнейшему развитию этого бизнеса», — привели в пресс-службе ВЭБ слова первого заместителя председателя — члена правления госкорпорации Михаила Кузовлева, назвавшего сделку частью работы по «старому» портфелю документов.

Завод по производству аммиака, метанола и карбамида «Аммоний» создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Основные акционеры — «Татаммоний» (46,4%), ВЭБ.РФ (20%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (33,6%). В 2019 году завод был выставлен на продажу по инициативе основного кредитора — ВЭБ.РФ.