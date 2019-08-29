ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда». Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

По его словам, ВЭБ предоставит компании займ примерно на $5 млрд (стоимость одного судна при этом составляет около $330). Деньги предоставят по лизинговой схеме.

Госкорпорация уже одобрила финансирование шести судов в таком формате: пяти танкеров типа Aframax (лизингополучатель — «Совкомфлот») и одного танкера-челнока (лизингополучатель — «Роснефтефлот»). По словам Шувалова, ключевое условие договоренности — увеличение локализации на «Звезде».

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, кроме НОВАТЭКа партнером ВЭБА будет «Совкомфлот». «Новые суда повышенного ледового класса предназначены для транспортировки СПГ проекта «Арктик СПГ-2», они будут осуществлять навигацию по Северному морскому пути», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Ранее совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон просил премьер-министра Дмитрия Медведева субсидировать ставки финансирования строительства газовозов со стороны ВЭБа за счет бюджета или размещения на счетах госкорпорации средств ФНБ, писал «Коммерсантъ». Игорь Шувалов не сказал, рассматривался ли этот вопрос наблюдательным советом. Представитель ВЭБа пока не ответил на запрос РБК.