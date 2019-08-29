ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,57 -0,23 EUR Бирж. 73,61 -0,32 Brent 60,75 +0,41% USD Нал. 66,96 65,14 EUR Нал. 74,14 72,42 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1054 -0,0021 BTC/USD Бирж. 9 534,60 -205,40 IMOEX 2 714,25 +1,38% RTSI 1 284,94 +1,44% DJIA 26 353,87 +1,22% Nasdaq 7 972,09 +1,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко Политика, 23:28 Появились фото с места эвакуации дома на юге Москвы Общество, 23:07 ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд Бизнес, 22:50 Президент Грузии заявила о необходимости уменьшить зависимость от России Политика, 22:32 Apple объявила дату презентации новых продуктов Бизнес, 22:21 «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги» Спорт, 22:20 Во Франции умер сыгравший в «Невезучих» актер Мишель Омон Общество, 22:10 СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске Политика, 22:05 Лукашенко передал через Болтона подарки для Дональда и Мелании Трамп Политика, 21:58 Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания Бизнес, 21:58 Полиция нашла пропавшую в лесу в Ленинградской области 6-летнюю девочку Общество, 21:54 Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна Политика, 21:39 Молодые реформаторы: кто войдет в новый украинский кабинет Политика, 21:37 Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты Общество, 21:32
Бизнес ,  
0 
ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда». Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

По его словам, ВЭБ предоставит компании займ примерно на $5 млрд (стоимость одного судна при этом составляет около $330). Деньги предоставят по лизинговой схеме.

Госкорпорация уже одобрила финансирование шести судов в таком формате: пяти танкеров типа Aframax (лизингополучатель — «Совкомфлот») и одного танкера-челнока (лизингополучатель — «Роснефтефлот»). По словам Шувалова, ключевое условие договоренности — увеличение локализации на «Звезде».

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, кроме НОВАТЭКа партнером ВЭБА будет «Совкомфлот». «Новые суда повышенного ледового класса предназначены для транспортировки СПГ проекта «Арктик СПГ-2», они будут осуществлять навигацию по Северному морскому пути», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Ранее совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон просил премьер-министра Дмитрия Медведева субсидировать ставки финансирования строительства газовозов со стороны ВЭБа за счет бюджета или размещения на счетах госкорпорации средств ФНБ, писал «Коммерсантъ». Игорь Шувалов не сказал, рассматривался ли этот вопрос наблюдательным советом. Представитель ВЭБа пока не ответил на запрос РБК.

Бизнес
Кабмин выделил на постройку СПГ-терминала для проекта НОВАТЭКа ₽104 млрд

В конце июля Медведев подписал постановление о выделении средств на строительство терминала «Утренний», предназначенного для вывоза сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата, произведенных в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Предельный размер ассигнований — 103,64 млрд руб., финансирование должно выделяться ежегодно примерно равными частями в 2019–2022 годах.

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Оператором проекта и владельцем всех активов является ООО «Арктик СПГ 2». Доля ПАО «НОВАТЭК» в компании составляет 60%, по 10% принадлежит Total, CNPC и CNOOC, а также консорциуму Mitsui и Jogmec.

Теги: ВЭБ, НОВАТЭК, танкеры, Строительство
Материалы по теме
НОВАТЭК нашел ₽40 млрд на терминал для Северного морского пути
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter