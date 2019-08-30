ВЭБ забрал себе на баланс токсичные активы Связь-банка на 24 млрд руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,59 -0,21 EUR Бирж. 73,61 -0,32 Brent 60,75 +0,41% USD Нал. 66,93 64,78 EUR Нал. 74,15 72,18 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1054 -0,0021 BTC/USD Бирж. 9 504,70 -235,30 IMOEX 2 714,25 +1,38% RTSI 1 284,94 +1,44% DJIA 26 362,25 +1,25% Nasdaq 7 973,39 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,44%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,44%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 29 авг, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 29 авг, 13:00
В нескольких округах Джорджии ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан» Общество, 02:52 ВЭБ забрал себе на баланс токсичные активы Связь-банка на 24 млрд руб. Финансы, 02:43 Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности Политика, 02:19 Авто и женщины: как выбирают, водят и как ведут себя на дорогах РБК и Subaru, 02:09 В Польше заявили о визите Трампа в страну в ближайшие месяцы Политика, 01:36 Трамп назвал космос следующей областью военных действий Политика, 01:22 Российский теннисист Медведев прошел в третий круг US Open Спорт, 01:10 Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки на пост генпрокурора Политика, 01:04 Роспотребнадзор нашел нарушения в 98% точках по продаже шаурмы в Москве Общество, 00:50 Два человека пострадали при столкновении Lamborghini и BMW в Москве Общество, 00:18 Работа репортера: 13 лет в профессии, восемь ноутбуков, три диктофона РБК и ASUS, 00:09 Минобороны опубликовало документы об освобождении Бухареста Общество, 00:04 РЖД выведут в коммерческий оборот до 150 га в Москве Pro, 00:00 РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы Бизнес, 00:00
Финансы ,  
0 
ВЭБ забрал себе на баланс токсичные активы Связь-банка на 24 млрд руб.
Госкорпорация ВЭБ.РФ забрала у Связь-банка плохие кредиты и доли в паевых инвестиционных фондах на ₽24,3 млрд. Их выкуп был условием для передачи Связь-банка в казну. Одновременно ВЭБ безвозмездно внес ₽12,8 млрд в капитал банка

Связь-банк раскрыл стоимость плохих активов, которые госкорпорация ВЭБ.РФ выкупила с его баланса — 24,3 млрд руб. Речь идет о продаже кредитов, пяти паевых фондов, в основном занимающихся недвижимостью, а также ряда других активов, говорится в отчетности Связь-банка за I полугодие по МСФО. Процедура расчистки баланса Связь-банка не ограничилась выкупом активов: ВЭБ внес в капитал банка 12,8 млрд руб.

Чтобы избавиться от непрофильного банковского бизнеса, ВЭБ передает санировавшийся им более десяти лет Связь-банк Росимуществу, которое, в свою очередь, отдаст его оборонному Промсвязьбанку. Для осуществления передачи необходимо было выполнить два условия — решить вопрос с проблемными кредитами Связь-банка и урегулировать вопрос с долгом ВЭБа перед ЦБ на 212,6 млрд руб., образовавшегося из-за санации самого Связь-банка и присоединенного к нему банка «Глобэкс».

О том, что проблемные кредиты и непрофильные активы Связь-банка останутся на балансе ВЭБа, говорили замминистра финансов Алексей Моисеев и глава ВЭБа Игорь Шувалов, однако объем этих кредитов не раскрывался. «Достаточность капитала должна быть высокой и соответствовать стандартам ЦБ, никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу», — описывал в мае Шувалов условия передачи Связь-банка.

Согласно отчету Связь-банка, сделка по передаче активов прошла в августе. Связь-банк продал ВЭБу активы на 26,9 млрд руб. (активы за вычетом обязательств, то есть чистые активы — на 24,3 млрд руб.), из них кредитов на 15 млрд руб. и ПИФов — на 10,6 млрд руб. Объем корпоративных кредитов уже скорректирован либо с учетом ожидаемых убытков, либо по справедливой стоимости: сумма выкупленных ВЭБом «плохих» кредитов по балансу выше — 19,8 млрд руб. (резерв по ним составляет 7,9 млрд руб.) плюс 3 млрд руб. кредитов, оцененных через прибыль или убыток.

Помимо кредитов ВЭБ выкупил 100-процентные доли в «Многопрофильной процессинговой компании» и «Универсальных платежных средствах». Связь-банк продал закрытые ПИФы «Жилая недвижимость», «Коммерческая недвижимость» и 67% в ЗПИФе «Перспективные проекты» (до июня 2019 года эти фонды имели другие названия). Также банк продал фонды «Базис Риэлти» и «Базис − Долгосрочные инвестиции» и 43% в девелоперской компании Rose Group. Последняя досталась Связь-банку после объединения с банком «Глобэкс», Rose среди прочих активов владеет универмагом «Цветной».

Ранее первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев, курирующий работу с проблемными активами, говорил, что от Связь-банка ВЭБу перейдет «в большинстве своем — недвижимость, которая уйдет под управление «Дом.РФ» (институт развития в жилищной сфере, курируется ВЭБом). «Остальное забираем к себе на баланс, и также потихонечку разбираемся. Их там штук 30, будем маркетировать и продавать», — отмечал Кузовлев.

После выкупа проблемных долгов ВЭБ оценил активы Связь-банка в 222 млрд руб., обязательства в 214 млрд руб., чистые активы в 8 млрд руб. На конец 2018 года активы составляли 314 млрд руб., по данным самого Связь-банка, а за первое полугодие сократились до 256 млрд руб.

Ранее ВЭБ договорился о решении проблемы с долгом перед ЦБ на 212,6 млрд руб. Долг сформировался за счет депозитов ЦБ, выделенных на санацию Связь-банка и «Глобэкса», а затем конвертированных в облигации ВЭБа. Чтобы рассчитаться с регулятором ВЭБ приобрел у Минфина по закрытой подписке ОФЗ на 212,6 млрд руб., а затем обменял с Центробанком облигации Минфина на свои собственные бонды. «Грубо говоря, потери будут поделены между правительством, ВЭБом и Центробанком», — объяснял схему замминистра финансов Алексей Моисеев.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, Связь-банк, Росимущество, плохие долги
Материалы по теме
ЦБ, Минфин и ВЭБ поделят расходы при санации Связь-банка и «Глобэкса»
Финансы
Как Связь-банк будут передавать «оборонному банку»
Финансы
Связь-банк на сдачу: как ВЭБ избавится от ненужного актива
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter