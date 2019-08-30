ВЭБ забрал себе на баланс токсичные активы Связь-банка на 24 млрд руб.

Госкорпорация ВЭБ.РФ забрала у Связь-банка плохие кредиты и доли в паевых инвестиционных фондах на ₽24,3 млрд. Их выкуп был условием для передачи Связь-банка в казну. Одновременно ВЭБ безвозмездно внес ₽12,8 млрд в капитал банка

Связь-банк раскрыл стоимость плохих активов, которые госкорпорация ВЭБ.РФ выкупила с его баланса — 24,3 млрд руб. Речь идет о продаже кредитов, пяти паевых фондов, в основном занимающихся недвижимостью, а также ряда других активов, говорится в отчетности Связь-банка за I полугодие по МСФО. Процедура расчистки баланса Связь-банка не ограничилась выкупом активов: ВЭБ внес в капитал банка 12,8 млрд руб.

Чтобы избавиться от непрофильного банковского бизнеса, ВЭБ передает санировавшийся им более десяти лет Связь-банк Росимуществу, которое, в свою очередь, отдаст его оборонному Промсвязьбанку. Для осуществления передачи необходимо было выполнить два условия — решить вопрос с проблемными кредитами Связь-банка и урегулировать вопрос с долгом ВЭБа перед ЦБ на 212,6 млрд руб., образовавшегося из-за санации самого Связь-банка и присоединенного к нему банка «Глобэкс».

О том, что проблемные кредиты и непрофильные активы Связь-банка останутся на балансе ВЭБа, говорили замминистра финансов Алексей Моисеев и глава ВЭБа Игорь Шувалов, однако объем этих кредитов не раскрывался. «Достаточность капитала должна быть высокой и соответствовать стандартам ЦБ, никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу», — описывал в мае Шувалов условия передачи Связь-банка.

Согласно отчету Связь-банка, сделка по передаче активов прошла в августе. Связь-банк продал ВЭБу активы на 26,9 млрд руб. (активы за вычетом обязательств, то есть чистые активы — на 24,3 млрд руб.), из них кредитов на 15 млрд руб. и ПИФов — на 10,6 млрд руб. Объем корпоративных кредитов уже скорректирован либо с учетом ожидаемых убытков, либо по справедливой стоимости: сумма выкупленных ВЭБом «плохих» кредитов по балансу выше — 19,8 млрд руб. (резерв по ним составляет 7,9 млрд руб.) плюс 3 млрд руб. кредитов, оцененных через прибыль или убыток.

Помимо кредитов ВЭБ выкупил 100-процентные доли в «Многопрофильной процессинговой компании» и «Универсальных платежных средствах». Связь-банк продал закрытые ПИФы «Жилая недвижимость», «Коммерческая недвижимость» и 67% в ЗПИФе «Перспективные проекты» (до июня 2019 года эти фонды имели другие названия). Также банк продал фонды «Базис Риэлти» и «Базис − Долгосрочные инвестиции» и 43% в девелоперской компании Rose Group. Последняя досталась Связь-банку после объединения с банком «Глобэкс», Rose среди прочих активов владеет универмагом «Цветной».