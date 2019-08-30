Пропавших в лесу в Кузбассе дедушку с внуком нашли живыми

Пропавшего в Кузбассе во время похода за грибами пожилого мужчину и его внука нашли живыми. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Информацию об этом подтвердили в местной полиции, пишет «Газета Кемерова».

70-летний пенсионер и его 9-летний внук пропали 29 августа в лесу под поселком Ортон, когда отправились на поиски грибов. В поисках, осложнявшихся отсутствием связи и спецификой местности, приняли участие более 200 человек, включая сотрудников полиции и волонтеров. По данным полиции, потерявшихся обнаружили в 15 км от поляны, где ранее был найден их автомобиль.

22 августа в Нижегородской области нашли живой пятилетнюю девочку, заблудившуюся в лесу, где она провела три дня. Поиски велись круглосуточно, в итоге девочка отозвалась на голос.

В середине августа под Омском нашли живым трехлетнего мальчика. Он пропал в лесу, после того как его родители отправились собирать ягоды, оставив сына одного в машине.